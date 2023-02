‘BBB 23’: Key Alves leva punição durante momento quente com Gustavo debaixo do edredom

Jogadora de vôlei perdeu 50 estalecas e virou motivo de piada na casa: ‘Deve ser muito chato’; assista

Reprodução/Globo Gustavo e Key Alves movimentaram o edredom no quarto do líder



A vitória de Gustavo na Prova do Líder que aconteceu na noite de quinta-feira, 2, no “BBB 23” empolgou Key Alves, isso porque o casal pode ter mais privacidade no quarto do líder. Na madrugada desta sexta-feira, 3, a jogadora de vôlei chegou a comentar com o “agroboy”: “Neném, vai ter sexo também, né? Vai ter que ter”. Quando finalmente ficaram sozinhos no quarto, o casal foi para debaixo do edredom e o clima esquentou. Enquanto trocavam carícias, o sinal sonoro tocou indicando que Key levou uma punição por estar sem microfone e perdeu estalecas. No quarto fundo do mar, o momento virou motivo de piada. Cezar, Paula, Cristian, Marvvila e Sarah Aline começaram a dar risada e a bater palma. Gabriel Santana então brincou: “Perder cinquenta estalecas nesse momento deve ser muito chato”. O casal levou um preservativo para o quarto e Gustavo comentou com Key que todo mundo achou que eles iam fazer o “tchaca, tchaca”. “A gente não fez, a camisinha está ali”, falou a atleta. “Você fica zoando por aí, pagando de loucona”, disse o novo líder. “Eu sou assim, neném. É meu jeito de zoar”, justificou a sister.

