‘BBB 23’: Domitila aperta botão misterioso, vai para o Quarto Branco e leva Fred

Brothers vão participar de um duelo dentro de um carro, um vai ao paredão e o outro será imunizado

Reprodução/Globo Domitila Barros apertou o botão misterioso no 'BBB 23' e foi para o Quarto Branco



Domitila Barros foi o primeiro participante do “BBB 23” a ter coragem de apertar o botão misterioso que foi colocado no jardim da casa mais vigiada do Brasil na manhã desta quarta-feira, 8. Com isso, a sister foi direto para o Quarto Branco e precisou levar uma pessoa junto com ela. A artista escolheu Fred. Como Tadeu Schmidt explicou no programa ao vivo de terça-feira, 7, a dinâmica vai funcionar da seguinte forma: os participantes do Quarto Branco terão que duelar dentro de um carro. Quem desistir primeiro, vai direto para o paredão sem direito a participar da prova Bate e Volta, que acontece no próximo domingo, 12, já o vencedor ganhará imunidade e levará o carro para casa. Caso os brothers resistam até o programa de quinta-feira, 9, a decisão será ao vivo, mas o apresentador não deu detalhes de como essa dinâmica vai funcionar. Outro detalhe é que os dois participantes do Quarto Branco não irão participar da Prova do Líder.