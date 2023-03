‘BBB 23’: Quem é o participante mais amado, a ‘cobra’ e a ‘planta’? Veja os dados dos 50 dias do Queridômetro

MC Guimê e Domitila Barros lideram dois rankings desagradáveis na casa mais vigiada do Brasil

Globo/Reprodução Big Brother Brasil 2023 chega à metade da temporada no ar



O Queridômetro do Big Brother Brasil 2023, onde os participantes anonimamente distribuem diariamente emojis para os colegas de confinamento, revelou o participante mais amado, a “cobra” e a “planta” desta edição. Em 50 dias do programa, Sarah Aline é a sister “mais amada” na casa. Ela recebeu 601 corações, seguida por Aline, com 597, e Cara de Sapato, com 591. Por outro lado, quem recebeu mais coração partido foi Cezar Black. O brother recebeu o emoji 46 vezes. Na categoria, Aline, que é vice em corações, mais uma vez ocupa a segunda posição: escolhida 41 vezes pelos demais confinados. O cantor MC Guimê lidera dois quesitos negativos. Um deles é o de emojis de alvo, o qual foi escolhido 107 vezes. Já o de vômito ele registrou, até o momento, 18 vezes. A miss Alemanha, Domitila Barros, lidera também dois rankings desagradáveis: o de mala, que recebeu 49 vezes, e o de cobra, que foi escolhida 21 vezes. No posto de planta, Amanda é líder isolada, com 129 votos. Na sequência aparece Marvvila com 84. A biscoiteira da edição, de acordo com os confinados, é Larissa, que recebeu 67 vezes o emoji. Por fim, Key Alves é a participante mais mentirosa da edição, aponta o Queridômetro. A sister recebeu 21 vezes o emoji.