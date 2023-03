‘BBB 23’: Jogo da Discórdia tem grito, xingamento e confusão generalizada

Fred foi o principal alvo da noite e teve brigas com Ricardo Alface e Sarah Aline

Reprodução/ BBB 23 Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6, fez a casa pegar fogo



O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6, no Big Brother Brasil 23 pegou fogo. Repetindo a dinâmica da semana passada do ‘Tiro, Porrada e Bomba’, os brothers/sisters formaram os seus pódios e, entre eles, precisavam escolher quem era o mais fraco de cada pódio. Em um minuto, a acusação falava o motivo do ‘por que considerava essa pessoa fraca’ e, depois do castigo, quem foi escolhido tinha 30 segundos para responder. A dinâmica parecia calma, mas logo ficou quente. Os embates mais pesados foram entre Sarah Aline e Fred, Fred e Ricardo Alface, e Bruna Griphao e Key Alves. Tudo pela formação do paredão no último domingo. A atitude do líder foi muito criticada pelos brothers/sisters e causou toda a confusão do jogo. Assista alguns vídeos do Jogo da Discórdia:

Sarah Aline x Fred

SARAH DESTRUIU O FROUXO SABONETEIRO E CÍNIC0 DO FRED BOCO ROSO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! QUE DELÍCIA!!!! E querem tirar essa mulher pra deixar a Key. #BBB23 pic.twitter.com/Zp4B9qpq9L — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 7, 2023

Bruna Griphao x Key Alves

Fred x Alface

ALFACE FALANDO TUDO QUE O BRASIL QUERIA FALAR! #BBB23pic.twitter.com/lIFR97nJA0 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 7, 2023