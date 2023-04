‘BBB 23’: Domitila é última eliminada do Quarto Fundo do Mar com 59,94% dos votos

Larissa recebeu 39,35% dos votos e Amanda teve apenas 0,71%.

Reprodução/Instagram/ domitila_barros Domitila Barros foi a última do quarto Fundo do Mar a deixar o BBB 23



No caminho para o Top 5, mais uma sister foi eliminada do Big Brother Brasil 23. Disputaram nesta terça-feira, 18, a preferência do público a médica Amanda, a miss Alemanha e ativista Domitila Barros e a personal Larissa. Amanda foi a indicada do líder Alface, enquanto Domitila foi a mais votada da casa e puxou Larissa, que já foi eliminada e retornou na repescagem. Com uma disputa grande nas redes sociais, a eliminada foi Domitila Barros 59,94% dos votos. Larissa recebeu 39,35% dos votos e Amanda teve apenas 0,71%.