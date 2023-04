Ex-BBB Paulo André anuncia volta ao atletismo após um ano e meio

Finalista da edição de 2022, PA quer vaga para os Jogos Pan-Americanos, que serão disputados entre outubro e novembro

Reprodução/ instagram @iampauloandre Paulo André está sem competir desde que entrou para o reality show de 2022



O ex-BBB Paulo André, que chegou à final da edição de 2022, anunciou nesta terça-feira, 18, em coletiva de imprensa seu retorno às pistas do atletismo após um ano e meio sem competir. O atleta de 24 anos compete nos 100m rasos e chegou a ser semifinalista dos Jogos Olímpicos de 2020. O retorno está marcado para a terceira etapa do Desafio CBAt/CPG, prevista para acontecer em 30 de abril, em São Paulo. Nas redes sociais, PA (como ficou conhecido no reality) compartilha seus treinos com os fãs. Paulo André disse que seu foco na temporada são os Jogos Pan-Americanos, que acontecem entre outubro e novembro. Em 2019, ele levou a medalha de prata no campeonato. O evento de retorno foi muito comentado pelos fãs do atleta (e modelo) nas redes sociais com a frase PAULO ANDRÉ VOLTOU entrando nos assuntos mais comentados do Twitter brasileiro.