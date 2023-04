‘BBB 23’: Entenda como Domitila Barros foi de ‘planta’ a favorita da edição

Quarto Branco, memes e engajamento nas redes sociais têm ajudado a sister a se destacar na edição

Reprodução/Instagram/ domitila_barros Domitila Barros é uma das favoritas do prêmio milionário do 'BBB 23'



O Top 10 do “BBB 23” está formado, e Domitila Barros desponta como uma das favoritas ao prêmio milionário. O crescimento da ex-Miss Alemanha no jogo foi acontecendo de forma gradual, sendo que nas primeiras semanas do reality show da Globo ela foi vista pelo público como “planta”, ou seja, movimentou pouco o jogo. A sister, no entanto, foi caindo nas graças do público aos poucos e boa parte dessa popularidade vem dos memes gerados pela ativista. A participação de Domitila no Quarto Branco também ajudou a participante a ganhar a simpatia do fervoroso público do “Big Brother Brasil”. Ao ver um botão misterioso no jardim da casa, ela apertou e escolheu seu Fred Bruno, que foi um dos seus principais rivais no jogo, para enfrentá-la. O Quarto Branco funcionou como uma espécie de prova de resistência e a dupla precisou ficar dentro de um carro segurando um disco.

Durante a disputa, Domitila deixou claro para Fred que não tentaria fazer amizade com ele e o momento viralizou nas redes sociais. Eles chegaram a discutir no carro e o youtuber, que já foi eliminado do “BBB 23”, falou que a sister estava se achando a Juliette da edição. “Só existe uma Juliette e o meu nome é Domitila Barros. E não me chama mais de Domi, me chame de Domitila”, declarou a sister na ocasião. O comentário de Fred irritou os “cactos”, fãs da campeã do “BBB 21”, aumentando a rejeição do brother e, consequentemente, deu mais visibilidade à ativista. O Quarto Branco também fez a integrante do Camarote aparecer mais no programa ao vivo, ganhando VTs que puderam mostrar o lado “good vibes” da sister.

Fábrica de memes

Os comentários de Domitila, por vezes aleatórios, passaram a divertir o público. Em uma conversa com Aline no jardim, a ex-Miss Alemanha declarou: “Eu acredito que Elon Musk já está criando o filho dele em outro planeta”. A ex-Rouge caiu na gargalhada. Ao ver Cara de Sapato chorando por lembrar de um amigo morto, a ativista achou que ele estava triste por causa da desistência de Bruno Gaga. “Ele ia estar agora de quatro aqui. Manda um now para ele”, falou a sister. “Quem dera eu pudesse”, respondeu o lutador. Percebendo a confusão, Gustavo comentou que o brother estava chorando por causa de “um amigo que faleceu”. “Perdão, pensei que estava falando do Bruno”, respondeu Domi. O momento claramente viralizou. Já em um Jogo da Discórdia, ela simplesmente soltou: “Eu acho que o mínimo de óvulos que eu posso ter é assumir meu B.O”. Esses e outros momentos viraram memes e aumentaram o favoritismo da sister, que já voltou de cinco paredões.

Maior engajamento

Uma provocação feita na Casa do Reencontro também foi favorável a Domitila, que teve um notável crescimento nas redes sociais. No confinamento dos eliminados, Gabriel Fop, Larissa e Tina fizeram piada ao comentar sobre a quantidade de seguidores que a sister tinha no Instagram. Na ocasião, ela não tinha atingido 1 milhão de seguidores. A angolana disse que se voltasse para a casa estava planejando dizer à participante que ela tinha 37 fã-clubes divididos entre Brasil e a Alemanha. Os brothers caíram na risada e também disseram que deixariam Domitila pensar que ela era um sucesso nas redes sociais como Juliette, que deixou o “BBB 21” com mais de 23 milhões de seguidores. Os fãs da ativista entraram em ação e ela já dobrou o número de seguidores que tinha no momento da provocação. Atualmente, ela soma mais de 1,4 milhões de seguidores.

Na casa do reencontro, Fop, Larissa e Tina zombam da quantidade de seguidores nas redes sociais de Domitila. pic.twitter.com/yQWImJdDvu — Portal Domitila 🦁 (@portaldomitila) March 26, 2023

Apoio de famosos

Domitila também tem ganhado o apoio de alguns famosos. Após a sister citar uma frase de MC Poze do Rodo na casa, o funkeiro, que afirmou não assistir ao reality, fez questão de puxar mutirão. “Não vejo essa parada de ‘BBB’, mas vamos geral votar para Domitila ganhar essa p*rra”, postou no Twitter. A ex-BBB Lumena também se manifestou: “Domitila tem que ser uma das finalistas desse ‘BBB’!!!”. Gil do Vigor respondeu à publicação da psicóloga dizendo: “Ela tem que ser a campeã”.