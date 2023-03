Fred surpreende ao adotar novo nome artístico e mudar foco da carreira após o ‘BBB 23’

Youtuber gostou da forma como passou a ser chamado aqui fora no período em que estava confinado no reality

Reprodução/Instagram/fred Ex-BBB anunciou que vai adotar Fred Bruno como nome artístico e que vai focar carreira no entretenimento



Décimo eliminado do “BBB 23”, Fred decidiu mudar seu nome artístico, pois gostou da forma como parte do público passou a chamá-lo aqui fora. Para diferenciá-lo de Fred Nicácio, muitas pessoas começaram a se referir ao influenciador como Fred Bruno, uma junção do seu nome artístico com o de batismo. “Sempre procurei um sobrenome e lá [no ‘BBB’], me conhecendo mais, fazendo uma reflexão, fazendo autoanálise dentro da casa – porque de fato é uma viagem para dentro de você, você conhece seus limites, suas forças, suas fraquezas – eu me encontrei nessa questão do Bruno, porque o Fred só é o que é por causa de toda a história e trajetória do Bruno, do tanto que o Bruno batalhou. Sempre falo que o Fred ajuda a realizar os sonhos que o Bruno batalhou tanto para que fossem realizados”, falou o ex-BBB nos stories do Instagram.

Na visão do youtuber, a junção dos nomes ficou perfeita. “Acho que sonoramente ficou bom também. Já tive contato com as pessoas na rua, no aeroporto, em alguns lugares que passei no Rio de Janeiro e me chamaram de Fred Bruno. Fiquei muito feliz.” O ex-namorado de Bianca Andrade ficou famoso fazendo vídeos no YouTube sobre esportes, mas ele revelou que agora pensa em ampliar a carreira. “Entrar no ‘Big Brother’ faz parte do meu planejamento de adicionar o entretenimento na minha carreira, quero ser um grande apresentador. Óbvio que tenho que trabalhar muito, tenho que fazer uma série de projetos para isso, mas tenho grandes planos e grandes ambições para ser um grande apresentador de entretenimento. O que mais sei fazer é futebol, sei muito de esporte, já tenho uma carreira muito legal, então vou seguir trabalhando com esporte, mas quero adicionar o entretenimento. Esses são os planos”, concluiu.