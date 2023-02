‘BBB 23’: Equipe de Fred Nicácio aciona advogados após falas de Cristian, Key Alves e Gustavo

Brothers estão sendo acusados de intolerância religiosa após falas em que demonstram medo do médico

Reprodução/Globo Equipe de Fred Nicácio soltou uma nota de repúdio após falas de Cristian, Key e Gustavo



A equipe de Fred Nicácio está acusando Cristian, Key Alves e Gustavo de intolerância religiosa e já acionaram os advogados do brother. Nesta segunda-feira, 20, no “BBB 23”, o gaúcho disse ao casal no jardim da casa: “Ele [Nicácio] estava parado na frente da cama de vocês…”. Demonstrando medo, a jogadora de vôlei o interrompeu: “Nem f*dendo. Pode parar com essa porr*”. Na sequência, ela perguntou o que o médico estava fazendo e Cristian disse: “Eu não sei, estou cagado de medo”. Key então falou: “Eu vou apertar o botão [da desistência]. Eu não fico aqui”. O empresário continuou: “Eu vi o seguinte na hora que a Bruna entrou para ir no banheiro, ele estava parado fazendo uns negócios com os negócios dele [na mão]”. Fred segue uma religião de matriz africana. A equipe do médico soltou uma nota de repúdio nesta tarde na qual ressaltou que intolerância religiosa é crime. “Como prevê a Lei nº 7.716/89 em seu art. 1º serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão, de dois a cinco anos, e multa. Todos nós devemos respeitar qualquer manifestação religiosa e repudiar todos os tipos de preconceito. Medidas jurídicas cabíveis serão tomadas contra todos os atos de intolerância que Fred Nicácio vem sofrendo dentro e fora do programa”, informou a nota divulgada nas redes sociais do brother.