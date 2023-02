ENQUETE ‘BBB 23’ – Quem você quer eliminar: Christian, Fred ou Ricardo?

Trio está no quinto paredão da temporada; Domitila se livrou na prova bate-volta

Reprodução/ instagram @cristianvanelli; @fred e @rickcamargo Christian, Fred e Ricardo são os emparedados da semana



Mais um paredão está formado no Big Brother Brasil 23. Neste domingo, 19, em novo horário, os brothers votaram para definir o próximo eliminado. O anjo Ricardo deu o colar da imunidade para o amigo MC Guimê, como já era esperado, o líder Cezar indicou Ricardo para o paredão depois do brother o colocar no castigo do monstro. Pela casa, Christian é o mais votado. Emparedado na prova do líder, Fred puxou Domitila no contragolpe. Na prova-bate e volta, a miss venceu e se livrou do paredão. A eliminação é só na terça, mas deixe aqui seu voto. Quem merece sair?

Quem você quer eliminar do BBB 23?

0% Christian 34 votos 0% Fred 45 votos 0% Ricardo 91 votos Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.