Boninho dança hit de Léo Santana e diverte a web; assista

Ana Furtado gravou o marido fazendo a coreografia de ‘Zona de Perigo’

Reprodução/ twitter @ana_furtado Boninho imitou a dança de Léo Santana nas redes sociais



Boninho, diretor da TV Globo, entrou na ‘dança’ com a mulher Ana Furtado ao som do hit de Léo Santana, ‘Zona de Perigo‘ (assista abaixo). A apresentadora gravou um vídeo em que vê o cantor dançando, mas ao colocar os óculos é Boninho quem aparece. Na legenda ela escreveu. “Sabe como é, né, Leo. É que esse homem é minha zona de perigo todinha! Te amo, boninho”. A internet foi a loucura com a gravação. A maioria achou graça e alguns até fizeram a relação de que estão esperando “resultados” no BBB enquanto ele dança. O diretor tem aparecido muito nas redes sociais e se aproximado dos fãs do reality.