‘BBB 23’: Fred Bruno desiste da ‘Casa do Reencontro’ para ver o filho

Reprodução/ TV Globo Casa do Reencontro começou nesta terça-feira e na quinta dois brothers voltam ao programa



Poucos minutos depois de ser eliminado na votação convencional, o influenciador Fred Bruno desistiu de permanecer na Casa do Reencontro e ter a chance de retornar para ao BBB 23. Tadeu Schmidt explicou que a nova dinâmica colocaria dois brothers novamente na casa e sinalizou que quem quisesse desistir precisaria falar no ao vivo. O influenciador disse que não seguiria na dinâmica porque está com saudades do filho e quer manter lembrança boa do reality. A votação para escolher quem volta na repescagem foi aberta e está aberta entre Marília, Gabriel Fop, Tina, Fred Nicácio, Paula, Larissa, Gustavo, Key Alves e Christian. O resultado sai na quinta-feira.