‘BBB 23’: Fred é décimo eliminado com 50,23% dos votos

Domitila Barros foi a segunda mais votada e teve 48,69% dos votos; Gabriel Santana não esteve na briga

Reprodução/Globo Fred foi o décimo eliminado do BBB 23



Nesta terça-feira, 21, o décimo brother foi eliminado da casa do Big Brother Brasil 23. Na briga estavam Domitila Barros, Fred e Gabriel Santana. A miss foi indicada pelo líder, enquanto os outros dois foram os mais votados pela casa. Com uma diferença mínima de 2% dos votos, o escolhido para sair foi o influenciador Fred com 50,23% dos votos. Domitila teve 48,69% dos votos. O discurso de Tadeu enfatizou o embate que os dois tiveram durante as últimas semanas de programa. Eliminado, Fred vai para a Casa do Reencontro onde disputa com outros 9 participantes a repescagem.