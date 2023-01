‘BBB 23’: Fred e Ricardo vencem primeira prova da edição e garantem imunidade

Disputa durou 12 horas e terminou após Bruna Griphao e Larissa serem eliminadas; as duas primeiras duplas que deixaram o Provódromo não vão disputar a Prova do Líder

Reprodução/Globo Gabriel Santana e Sarah Aline, Bruna Griphao e Larissa e Fred e Ricardo foram as duplas finalistas



O “BBB 23” começou com uma prova de resistência que vai garantiu imunidade para a dupla campeã, além de R$ 10 mil e 10 anos de Globoplay grátis. O apresentador Tadeu Schmidt deixou o clima tenso logo no início da disputa ao comunicar que as duas primeiras duplas eliminadas não poderiam disputar a Prova do Líder que acontece na próxima quinta-feira, 19. Após 12 horas de prova, a dupla campeã foi Fred e Ricardo. A disputa funcionava assim: cada par tinha que ficar atento ao telão e apertar um botão quando aparecesse alguma produção do Globoplay na tela. A primeira dupla a apartar ia para a sala de estar e o restante ia para a sala apertada, que tinha vento, “chuva” e outras ativações do tipo. Algumas rodadas foram eliminatórias, então a última dupla que apertasse o botão saia do jogo. Também não podia queimar a largada e acionar o botão antes do tempo, foi assim que MC Guimê e Tina formam os primeiros eliminados. Na sequência, saíram Cristian e Marvvila. Essas são as duas duplas que não vão disputar a Prova do Líder. Em ordem de eliminação, os próximos a deixarem o Provódromo foram: Cezar e Domitila, Bruno e Aline Wirley, Amanda e Antonio Cara de Sapato, Marília e Fred Nicácio, Paula e Gabriel, Gustavo e Key Alves, Gabriel Santana e Sarah Aline, e, por fim, Bruna Griphao e Larissa.