BBB 23: Primeira semana terá quarto secreto e ‘eliminação dupla’; entenda

Dinâmica dos primeiros dias do reality show será diferente de edições anteriores

Divulgação Dinâmica da primeira semana foi revelada por Tadeu Schmidt



O Big Brother Brasil 23 está no ar. O jogo começou com prova de resistência e novidades. Tadeu Schmidt anunciou que a dinâmica da semana será feita em dupla: a liderança, o anjo, a votação para o paredão e até a eliminação. O esquema do paredão acontecerá da seguinte forma: cada dupla vai votar em outra dupla; a dupla que for eliminada não sairá do programa automaticamente. Eles irão para um quarto secreto e lá, o público escolherá qual dos dois volta para a casa. Essa edição ainda terá a participação de um brother/sister do BBB da Argentina.