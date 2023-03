‘BBB 23’: Fred Nicácio é eliminado com 62,94% dos votos

Médico teve ‘embate’ com o lutador Antônio Cara de Sapato durante o programa e saiu pela torcida dele

Reprodução/Globo Fred Nicácio foi eliminado nesta terça-feira



Mais um brother deixou a casa do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira, 28, após a ‘semana turbo’ que teve eliminação de Gustavo. O tradicional paredão colocou em oposição Antônio Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio. O lutador foi para o seu primeiro paredão, enquanto Cezar e Fred no terceiro, sendo o médico o segundo seguido. E dessa vez ele saiu. Com 62,94% dos votos, o ‘Dr.’ foi eliminado. O lutador recebeu 36,23% dos votos. Cezar nem chegou perto de sair.