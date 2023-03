Fim de ‘LariEd’ no ‘BBB23’? Casal repensa relacionamento dentro do programa

Casal conversou sobre a discussão que tiveram na segunda-feira, 27, após briga de outros brothers dentro da casa

Reprodução/TV Globo Fred Desimpedidos e Larissa engataram relacionamento nas primeiras semanas do 'BBB 23'



O casal Fred e Larissa repensaram, nesta terça-feira, 28, o relacionamento que estão vivendo dentro do Big Brother Brasil 2023. Eles conversaram sobre a discussão que tiveram na segunda-feira, 27, quando o brother ficou triste pela sister ter o ignorado na briga generalizada que teve no programa. Na ocasião, a atriz Bruna Griphao e o biomédico Ricardo brigaram e o jornalista e influencer ficou do lado de Alface. “De uns três dias pra cá, acabou que a gente discutiu e pode ter interferido no nosso jogo. Te atrapalhou no Jogo da Discórdia. Eu não quero atrapalhar teu jogo, sei que você não quer atrapalhar o meu. Eu gosto muito de você mesmo, gosto de verdade, aqui você é muito importante pra mim. Ontem, na hora que a gente conversou, me senti muito mal. Talvez a nossa intimidade deu mais abertura de falar”, iniciou Larissa. Fred então questionou a professora de educação física se ela queria terminar o relacionamento dentro da casa mais vigiada do Brasil. Larissa descartou a possibilidade. “Não, não é o que eu sinto vontade. Eu gosto de você, como eu falei. Mas eu não quero atrapalhar, e não quero que tu me atrapalhe. Ontem eu não consegui disfarçar. Eu espero muita coisa de várias pessoas, mas de você eu não espero. É por essa intimidade. Se a gente fosse só parceiro e amigo como era no começo, eu não teria esses pensamentos”, disse. Na sequência Fred se posicionou dizendo que se enganaram pensando que o romance não iria interferir no jogo de cada um. “É indiferente. A gente se enganou pensando que não interferia. A gente identificou o que eu não gosto e o que você não gosta e o fator em comum dessas três situações. É só ficar esperto em relação a isso. Odeio trocar ideia sobre os bagulhos, mas pior do que ficar falando sobre o mesmo assunto é deixar no ar”, completou.