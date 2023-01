‘BBB 23’: Fred Nicácio e Marília vão para o quarto secreto

Dupla recebeu 69,26% dos votos contra 30,74% de Key e Gustavo

Dupla vai para quarto secreto e passará por nova votação



A primeira “eliminação” aconteceu no Big Brother Brasil 2023. Dessa vez a eliminação verdadeira só acontece na quinta-feira, 26. Nesta terça-feira, 24, as duplas Gustavo e Key e Fred Nicácio e Marília disputaram a preferência do público para irem ao quarto secreto. De lá, até quinta-feira, o público escolhe quem volta para a casa e quem realmente será eliminado. A dupla escolhida foi Fred Nicácio e Marília com 69,26% dos votos, contra 30,74% de Key e Gustavo. No quarto secreto, os dois se surpreenderam com a opção de ficarem na casa e os dois já fizeram seus pedidos para permanecerem no reality.