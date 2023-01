Luciana Gimenez desabafa sobre dores após acidente: ‘Esquecer o quanto está doendo’

Apresentadora sofreu acidente enquanto esquiava nos Estados Unidos e está em recuperação

Reprodução/Instagram/lucianagimenez Luciana Gimenez sofreu um acidente enquanto esquiava nos Estados Unidos



A apresentadora Luciana Gimenez fez um desabafo em suas redes sociais nesta terça-feira, 24. Ela se recupera de um acidente de esqui em Aspen, nos Estados Unidos. Luciana contou que ainda tem sentido bastante dores nos últimos dias. “Torcendo para que eu esqueça algum dia o quanto isso está doendo”, escreveu a apresentadora através de stories publicados em seu Instagram. Na mesma publicação Luciana mostrou sua perna imobilizada e ainda roxa por conta do acidente. Em outra publicação, ela exibe uma grande quantidade de medicamentos para controlar as fortes dores. Recentemente ela fez um desabafo sobre o acidente. “Para todos os meus amigos obrigada pelo amor recebido. Tem sido muito dolorido, muito mesmo… Vou ser forte, mas ainda não consigo parar de ter pesadelo com a queda… A dor às vezes é insuportável”, disse. “Meu Deus, como dói isso… mas agora é um dia por vez! E agradecer por ter como resolver e tirar o melhor aprendizado… ainda não sei bem. Quando souber, eu conto”, completou. Ele teve alta do hospital no último dia 12, mas segue em tratamento.