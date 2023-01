Pai de Bruna Griphao diz que filha está ‘cega’ e manda recado para Gabriel

Paulo Orphao demonstrou estar preocupado com a atriz: ‘Precisa de ajuda’

Reprodução/Instagram/@kakaubarra Atriz se relaciona com Gabriel no reality show



O pai da atriz Bruna Griphao demonstrou estar preocupado com a filha no BBB 23. Nas redes sociais, Paulo Orphao afirmou que a sister precisa de ajuda. “Bruna insiste em normalizar o que não é normal! Fica cega, ou pior: não quer ver! Bruna precisa de ajuda, de cuidados que façam ela não achar normal esse tipo de atitude. Você que aponta o dedo com certeza é uma mulher abusada ou um homem abusador”, afirmou. Orphao ainda mandou um recado para Gabriel, com quem Bruna se relaciona no reality. O brother recebeu uma bronca ao vivo do apresentador Tadeu Schmidt após dizer que daria “cotoveladas” em Griphao. “Peço a Deus que Gabriel aprenda com os seus erros e nunca mais ache normal a atitude que ele teve, na real ele precisa de ajuda também. Paz!”, concluiu. Em outras ocasiões, Gabriel Tavares chegou a questionar se a atriz tinha uma doença sexualmente transmissível e comparar o nariz de Bruna com o de rinocerontes e araras azuis.