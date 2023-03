‘BBB 23’: Gabriel Santana é eliminado com 56,45% dos votos

Bruna Griphao foi a segunda mais votada com 42,48% dos votos e Aline teve apenas 1,07%

Gabriel Santana é o eliminado da noite



Mais um brother deixou a casa do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira, 28. Bruna Griphao, Aline Wirley e Gabriel Santana disputaram a preferência do público na 11ª semana em busca de uma vaga no Top 10. A atriz foi parar no paredão pela primeira vez em 70 dias por indicação da líder Sarah. O ator Gabriel foi indicado com Poder Curinga e a ex-Rouge foi a ‘sorteada’ com o contragolpe, e também foi para seu primeiro paredão. O escolhido para deixar a casa foi Gabriel Santana com 56,45% dos votos. Bruna teve 42,48% dos votos e Aline apenas 1,07%.