Naldo Benny diz que vai convencer Cristiano Ronaldo a fechar com o Flamengo

Cantor também garante que foi o responsável pelo retorno de Marcelo, ex-Real Madrid, ao Fluminense

Naldo Benny deu mais uma declaração inusitada na noite da última segunda-feira, 27. Em entrevista ao podcast “Denilson Show”, o cantor afirmou que está tramando um “plano” para convencer Cristiano Ronaldo a fechar com o Flamengo. “O Marcelo, meu parceiro, que me apresentou o Cristiano Ronaldo. Eu já estou preparando isso, vocês vão ver, vou trazer o Cristiano Ronaldo para o Flamengo”, comentou. Apesar disso, o astro português de 38 anos tem contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita, até a metade de 2025. Antes disso, Naldo também afirmou que foi o responsável por fazer Marcelo retornar ao Fluminense. “Fui para Madri, e falei para o Marcelo voltar para o Fluminense”, contou. Veja abaixo.