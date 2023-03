Gil do Vigor e Juliette se declaram nas redes sociais após reencontro: ‘Te amo muito’

Ex-BBBs se encontraram na festa da cantora Anitta, no último domingo, 26, em São Paulo

Iude Richele/Divulgação Gil do Vigor publicou foto ao lado de Juliette



Os ex-BBBs Gil do Vigor e Juliette Freire, que marcaram a edição do reality show em 2021, trocaram declarações nas redes sociais após se encontrarem na festa da cantora Anitta, no último domingo, 26, em São Paulo. No Instagram, Gil publicou uma foto ao lado de Juliette e agradeceu pela amizade dos dois. “Olha aonde a gente chegou, Ju?! Depois de quase dois anos, o sentimento de orgulho que sinto por você, minha amiga, é muito grande, orgulho pela artista que você se revelou, de ver suas conquistas, os espaços que vens conquistando. Sou muito grato por ter sua amizade. Te amo Ju! Labelle Gil e Ju”, escreveu na legenda da postagem. Juliette repostou a foto de Gil nos stories e deixou um comentário no conteúdo. “Eu lembro de cada palavra, cada olhar, cada sonho que partilhamos. Deus honrou os nossos corações”, frisou. “Te amo muito”, acrescentou.