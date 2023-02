‘BBB 23’: Key Alves e Fred Nicácio chamam Larissa de ‘piranha’ e são criticados nas redes sociais

Durante conversa no Quarto do Líder, participantes falaram sobre a professora de educação física estar ‘secando’ Gustavo, que vive um affair com a jogadora de vôlei

Reprodução/Globo e Globoplay/BBB Professora de Educação Física foi alvo de conversa no Quarto do Líder



A noite do “Big Brother Brasil 23” após a eliminação de Tina foi marcada pelas falas de Key Alves e Fred Nicácio sobre Larissa. Enquanto conversavam no quarto do líder, os dois participantes chamaram a sister de “piranha” e “cachorra” por, supostamente, estar “secando” Gustavo, participante com quem Key vive um affair no programa. Após a acusação de Key, Nicácio chama Larissa de “piranha”, enquanto a jogadora de vôlei completa, chamando a professora de Educação Física de “cachorra”. Os dois riem das ofensas. As falas de Key e Nicácio não foram bem recebidas pelo público, que deixou críticas aos dois participantes nas redes sociais. A equipe de Larissa se posicionou sobre o assunto, lamentando a postura dos dois, especialmente de Key. “Reafirmamos aqui nosso total repúdio a este tipo de linguajar. Além da obsessão já mais que comprovada na sister, agora precisamos lidar com isso. Não há palavras para dizer o quão tristes ficamos vendo uma mulher se referir a outra dessa forma por algo que ela criou na própria cabeça sendo que Larissa só está agindo como age com todos na casa”, disse a equipe da sister.

Durante conversa no quarto do líder, ao falarem novamente da Larissa, afirmando que a Sister fica “secando” Gustavo, as palavras “piranha” e “cachorra” foram usadas como adjetivos à Larissa.

Fred N e Key, em meio aos risos, usaram essas palavras.

Reafirmamos aqui nosso total+ pic.twitter.com/2U9nkKoaks — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) February 8, 2023

Confira algumas críticas dos internautas:

Essa key precisa de tratamento urgente com psiquiatra, ninguém tá afim do seu boneco #BBB23 pic.twitter.com/dJBpuMZU7U — Gabi’s ⓟ (@gabigduda) February 8, 2023

Antes de mirar na Larissa a Key era cismada com a Bruna, agora deixou a Bruna de lado e usa os mesmos argumentos baixos contra a Larissa, se quer a respeita em rede nacional, uma mulher diminuindo a outra por causa de macho.

LARI MERECE RESPEITO #LarissaMereceRespeito#BBB23 pic.twitter.com/lJGYNHGf9A — Josenildo Junior 🌵 (@jo_jnr_) February 8, 2023