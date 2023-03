‘BBB 23’: Imagens da Casa do Reencontro vazam no quarto do líder e brothers descobrem repescagem

Bruna e Amanda viram ex-brothers confinados e espalharam para a casa, que se revoltou com o retorno

Reprodução/ TV Globo Bruna e Amanda se assustaram com as imagens e pensaram que eram da primeira semana



A dinâmica secreta da Casa do Reencontro no Big Brother Brasil 23 não é mais secreta. Nesta quarta-feira, 22, Bruna e Amanda conseguiram assistir poucos segundos dos brothers reunidos na outra casa “sem querer” no quarto do líder. A atriz apertou para ver as câmeras da casa e outras imagens apareceram. As duas ficaram chocadas e foram falar com os participantes. Segundo relatos de fãs, logo após o vazamento as câmeras do Pay Per-view foram cortadas e em seguida restabelecidas. Pouco depois, a direção reproduziu imagens da Casa do Reencontro na sala e enlouqueceu os confinados. Eles descobriram que terá repescagem. Alface não gostou da nova dinâmica e disparou: “Essa foi pra acabar. Se eu perder o Big Brother para um desses que entrar, vou ficar muito puto”, disse. Aline riu de nervoso e Sarah chegou a passar mal após ver as cenas.

🚨AGORA: BRUNA E AMANDA ASSISTINDO A CASA DO REENCONTRO POR CAUSA DE UMA FALHA DA PRODUÇÃO! #BBB23 pic.twitter.com/r4ElelkfOG — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 22, 2023