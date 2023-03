Xuxa diz que Roberto Carlos correu para tomar banho após abraçá-la; saiba o motivo

Apresentadora disse que icônico vestido que usou incomodou o rei, mas ela se recusou a trocar de roupa

Reprodução/GNT Xuxa disse que se recusou a trocar vestido após reação de Roberto Carlos nos bastidores da Globo



A apresentadora Xuxa Meneghel contou que viveu uma situação embaraçosa com o cantor Roberto Carlos nos bastidores da Globo. Ao falar sobre os figurinos marcantes da sua carreira no programa “Que História é Essa, Porchat?”, do GNT, a eterna Rainha dos Baixinhos disse que um vestido ficou gravado na sua cabeça mesmo não sendo o seu favorito. “Tem uma roupa que não é que eu tenha gostado, mas me marcou muito. Foi uma roupa que usei para fazer [uma gravação de] final de ano aqui na Globo com o Roberto Carlos. Ela era preta e tinha um pavão meio lilás. Eu estava prontinha já, a gente já tinha ensaiado e quando eu ia entrar no estúdio, ele me viu de preto, ficou assim [meio espantado]”, lembrou a artista. “Eu abracei ele. Ele parou, entrou no camarim para tomar banho, demorou mais duas horas, todo mundo veio me dizer que eu devia trocar de roupa e eu falei que não ia trocar. Não troquei. Fui embora e fiz questão de usar essa roupa em alguns lugares.”

Xuxa não escondeu que ficou incomodada com a atitude do rei – que é supersticioso e só usa roupas brancas e em tons claros de azul. “Não gostava de repetir [roupa], mas fiz questão de repetir essa para marcar bastante. Inclusive, foi uma roupa que a Anitta copiou agora para fazer uma homenagem para mim. Achei isso tão bonito [da parte] dela. Ela queria a roupa e eu não consegui achar, mas achei legal ela fazer essa homenagem”, declarou a apresentadora. Anitta recriou o famoso vestido de Xuxa para usá-lo no Grammy Latino do ano passado. Na ocasião, a mãe de Sasha agradeceu a cantora nas redes sociais: “Tem gestos que valem mais que homenagem, tem homenagem que vale mil gestos… nem sei se podia postar essa foto, mas ela diz tudo, tem carinho, respeito, admiração, ternura… receber uma homenagem dessa pessoinha que vai conquistar o mundo e um pouco mais (e morram os invejosos) é simplesmente um abraço daqueles que demora minutos, que você pode sentir o coração de quem te abraça… e, sim, hoje eu fui abraçada por você minha menina de ouro”. Veja o vestido: