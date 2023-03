Larissa e Key Alves batem boca na ‘Casa do Reencontro’: ‘Todo mundo ri da tua cara’

Sisters relembraram xingamentos feitos na casa e a acusação de que a professora dava em cima de Gustavo Cowboy

Reprodução/ TV Globo Sisters tiveram discussão por acusações feitas dentro do reality



A Casa do Reencontro no Big Brother Brasil 23 segue pegando fogo. Após discussões entre Key Alves e Fred Nicácio, Larissa também discutiu com a jogadora de vôlei. A sister relembrou quando foi chamada de “cachorra” por Key. “Você é uma sem sal, que não tem segurança nenhuma. Você me chamou de cachorra, que eu dava em cima do Gustavo. Você acha mesmo que eu dava em cima dele?”, questionou a professora e Key respondeu que sim. “Você inventa coisas. Olha o seu tipo? Tu acredita na sua própria mentira, todo mundo viu isso, até no México. Todo mundo ri da tua cara. Você conta mentira e eu, realmente, acho que você acredita na sua mentira”, disparou Larrisa. Em resposta, a jogadora perguntou o que a sister tinha ido fazer no BBB “TikTok e dancinha?”, repetindo uma discussão que as duas tiveram na casa. Depois, Larissa disse que Gustavo foi ridículo ao dizer que ela estava dando em cima dele. O casal então questionou sobre quando a professora xingou Key e a briga se estendeu com os outros brothers só de olho.

Confira abaixo: