Com 54% dos votos, Tina é a terceira eliminada do ‘BBB 23’

Analista de marketing perdeu no paredão desta semana para o enfermeiro Cezar Black e para o ator Gabriel Santana

Reprodução/Twitter/@bbb Analista de marketing Tina é a terceira eliminada do Big Brother Brasil



Os fãs do Big Brother Brasil 23 conheceram na noite desta terça-feira, 7, o terceiro eliminado desta edição. Com 54,12% dos votos, a analista de marketing e modelo Tina deixou o reality o show. Ela perdeu o paredão desta semana para o enfermeiro Cezar Black, que recebeu 43,21% dos votos, e para o ator Gabriel Santana, que teve apenas 2,67% dos votos. Na saída de Tina, o médico Fred Nicácio, o empresário Cristian e a artista Aline Wirley choraram. “Boa sorte para todos vocês”, desejou Tina. A primeira eliminada do ‘BBB 23’ foi a maquiadora e influenciadora digital Marília. O segundo foi o modelo Gabriel Fop.