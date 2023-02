‘BBB 23’: Key Alves chora ao afirmar que viu cantor já morto no espelho da casa

Jogadora de vôlei foi consolada após se desesperar por ‘ver’ Michael Jackson correndo; assista

Reprodução/Globo Key Alves recebeu apoio no 'BBB 23' após afirmar que viu Michael Jackson no espelho



Key Alves caiu no choro após levar um susto inusitado no “BBB 23”. A jogadora de vôlei se preparava para dormir quando algo chamou sua atenção no espelho do quarto fundo do mar. Ela ficou olhando por um tempo e, na sequência, saiu correndo para a cama e cobriu a cabeça com o cobertor. A sister começou a chorar e os alguns brothers foram ver o que estava acontecendo. “Estava ouvindo um barulho, aí eu fui ver. Olhei no espelho e vi o Michael Jackson correndo”, explicou Key. “É sério?”, disse um dos participantes. “Você está me zoando?”, questionou outro. Fred Nicácio pediu paciência e falou que eles deveriam levar a situação a sério. Marvvila e Sarah Aline ficaram sem entender. Gustavo ressaltou que a sister tem medo do cantor, que morreu em 2009.

Os brothers tentaram acalmar Key com abraços e palavras de conforto. Sarah disse que não tinha nada no quarto e Fred reforçou: “Não tem, ele não está aqui. Está todo mundo aqui, menos ele”. Gabriel Santana comentou que a jogadora de vôlei não é a única que tem medo de Michael. “Conheço mais três pessoas, tirando a Key, mas a maioria perdeu o medo com 15 anos”, brincou o ator que fez “Chiquititas”. Essa não é a primeira vez que Key afirma ter medo do cantor de Thriller na casa mais vigiada do Brasil. Em uma das vezes, ela contou que já sonhou várias vezes com o Rei do Pop chamando seu nome. Ela também afirmou já ter visto o artista no interior de São Paulo: “Posso estar muito louca, mas tenho tanto medo dele, que eu já vi ele numa van lá em Bauru. Dentro de uma van preta”.

A POBI DA KEY TEM REAL MEDO DE MICHAEL JACKSON KKKKKKKK #BBB23 pic.twitter.com/5Fs2jeSIwB — PEDRAO #BBB23 (@Itspedrito) February 1, 2023

a key chorando por ter visto o michael jackson no fundo do mar pic.twitter.com/PANLuTNjEN — ؘ (@rudbrg) February 1, 2023