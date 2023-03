‘BBB 23’: Larissa é a nona eliminada com 66,75% dos votos

O segundo mais votado foi Alface com 29,22% dos votos, seguido de Domitila 3,27% dos votos e o menos votado foi Cezar 0,76%

Reprodução/Rede Globo Larissa é a nona eliminada do BBB 23



O nono paredão do Big Brother Brasil 23 foi definido nesta terça-feira, dia 14. Cezar Black, Domitila Barros, Larissa e Ricardo Alface foram os indicados para disputar a preferência do público. O enfermeiro foi a indicação do líder, já a miss Alemanha foi emparedada pelo quarto branco. Larissa foi a mais votada pela casa e puxou o arquirrival pro jogo. Marvvila foi quem se salvou na prova bate-volta. E seguindo as projeções dos últimos dias, Larissa foi a eliminada com 66,75% dos votos. O segundo mais votado foi Alface com 29,22% dos votos, seguido de Domitila 3,27% dos votos e o menos votado foi Cezar 0,76%.