VIP e Poder Coringa: entenda a dinâmica do intercâmbio no ‘BBB 23’ com a mexicana Dania Mendez

Modelo de 31 anos entra na casa mais vigiada do Brasil nesta quarta-feira para agitar o reality

Reprodução/ instagram @dania.mndz Modelo e influenciadora Dania Mendez, de 31 anos, entrará na casa do BBB 23



A mexicana Dania Mendez, do reality show ‘La Casa de Los Famosos’, entrará na casa do Big Brother Brasil 23 nesta quarta-feira, 15. O intercâmbio com o reality do México também inclui a jogadora de vôlei Key Alves, eliminada na semana passada e que vai passar uma semana em terras mexicanas. Como vai funcionar? Dania entra na casa na quarta-feira e fica por uma semana. Ela fará parte do VIP e poderá se comunicar com os fãs e telespectadores por meio dos Raio-X que os brothers/sisters já estão acostumados a usar. Dania terá uma missão com o Poder Coringa da próxima votação, ainda não revelado pela produção do BBB.

Quem é Dania Mendez?

Aos 31 anos, Dania é modelo e influenciadora. Ela ficou famosa em seu país ao participar de outro reality show, o ‘Acapulco Shore’, da MTV, e também participou do clipe ‘Mas de la Una’, de Maluma. Ao contrário de Key, Dania continua no elenco do programa ‘La Casa de los Famosos’ e voltará para a casa depois do intercâmbio. Conhecida pelo temperamento explosivo, a modelo tem 3 milhões de seguidores no Instagram e outros 4 milhões no TikTok.