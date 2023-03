Oscar 2023: Piadas pesadas sobre tapa de Will Smith em Chris Rock foram vetadas, revela produtora

Apesar disso, episódio foi citado durante a cerimônia de premiação

Robyn Beck / AFP Will Smith deu tapa em Chris Rock no Oscar 2022



Piadas mais pesadas sobre o tapa que Will Smith deu em Chris Rock no Oscar 2022 foram evitadas na cerimônia de premiação deste ano. A informação foi revelada pela produtora executiva do Oscar, Molly McNearney, em entrevista à Variety. Apesar disso, Jimmy Kimmel, marido de Molly e apresentador deste ano, brincou com o episódio, mas de forma descontraída. “Não consigo nem dizer de quantas piadas sobre Will Smith tivemos que nos livrar. Achamos que só as melhores para a ocasião ficaram”, comentou. Molly explicou que “sem dúvida, havia algumas que pegavam mais pesado, mas não achamos que era nosso papel fazer isso. Quem tinha que fazer isso era o Chris Rock, não a gente”, reforçou. No entanto, a produtora e o apresentador decidiram não ignorar o incidente. “Gostamos da ideia de brincar com a reação ao que aconteceu ano passado”, disse. “Acho que ainda estamos um pouco atordoados com como aquilo aconteceu e como, depois de assistir àquela violência, todos tivemos que assistir ao discurso de recebimento”, completou se referindo a fala de Will Smith por receber o prêmio de melhor ator após agredir Chris Rock.