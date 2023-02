Paula revela que já marcou encontro com outro participante do ‘BBB 23’: ‘Date garantido’

Sister contou a Ana Maria Braga que quando estava dentro da casa recebeu um convite para jantar e aceitou

Paula, quarta eliminada do “BBB 23” com 72,5% dos votos, falou que pretende ter um encontro amoroso com Ricardo quando o brother deixar a casa mais vigiada do Brasil. No “Mais Você” desta quarta-feira, 15, foram exibidas imagens de quando a sister pediu em uma festa para o parceiro de confinamento parar de tentar ficar com ela. Ao ver as cenas, a apresentadora Ana Maria Braga comentou: “Esse negócio a gente não pode deixar escapar. Na vida, a chance é agora. O que aconteceu? Por que não lascou um beijo no tal do Alface?”. Paula respondeu: “O Alface é bem encantador. Ele tem uma conversinha, um negocinho. Eu até falei para ele que quando eu estava com ele, eu esquecia que eu estava no ‘Big Brother’. Ele é muito gente boa”.

Na sequência, ela explicou por que evitou o affair com o biomédico. “Fiquei muito preocupada de me envolver com o Alface e ser traída no jogo. Eu não saí lá de Jacundá com essa ideia de fazer casal para me segurar no jogo.” Ana Maria brincou: “Mas perdeste um beijo bom ali”. Foi então que a sister, que entrou no jogo ao participar da Casa de Vidro, revelou que já tem um encontro marcado com Ricardo fora do “BBB 23”. “Eu acho que eu perdi [o beijo], mas nem tudo está perdido. Ele me chamou para jantar, Ana Maria. Ele cozinha muito igual você, não é bom como você, mas ele cozinha muito. Ele disse que ou vai pagar a conta ou vai cozinhar para mim quando sair da casa. Aceitei o convite. O date está garantido”, afirmou.