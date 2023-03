‘BBB 23’: Marvvila vence prova e terá o direito de vetar alguém da casa de votar no próximo paredão

Sister já revelou quem será o seu alvo; nova berlinda será formada neste domingo, 26

Reprodução/Globoplay Marvvila vence dinâmica realizada neste sábado, 25, no 'BBB 23'



O Big Brother Brasil 2023 surpreendeu os participantes neste sábado, 25, ao realizar uma ação em que o vencedor teria o direito de vetar alguém da casa de votar no próximo paredão. Marvvila se deu bem. Os confinados brincaram com um jogo que se chama ‘soprobol’, uma espécie de futebol, só que em vez de chutar, a pessoa sopra a bola. Na equipe do time vermelho, que venceu a disputa, Marvvila tirou a sorte grande. Além do poder, ela ganhou R$ 10 mil. Logo em seguida da dinâmica, em conversa com os brothers no quarto fundo-do-mar, ela revelou quem será seu alvo: Amanda. “Já sei como vou usar, quem vou vetar. Todo mundo vai se unir, não vai fazer muita diferença. Mas vou tirar da Amanda”, explicou. A líder da semana, Sarah Aline, elogiou o posicionamento da sister ao relembrar um atrito que a artista teve com a médica. “Faz sentido, porque ela te puxou no contragolpe semana passada”, comentou. O novo paredão será formado neste domingo, 26.