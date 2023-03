‘BBB 23’: MC Guimê atende ao Big Fone e indica Key Alves e Cezar Black ao paredão

Cantou atendeu a ligação pela segunda semana consecutiva e indicou a jogadora de vôlei mais uma vez ao paredão

Reprodução/Globo Cantor não hesitou ao indicar rivais no jogo ao paredão



A dinâmica da nova semana do ‘Big Brother Brasil 23‘ começou nesta quarta-feira, 1º, quando MC Guimê atendeu ao Big Fone que tocou no fim da tarde e precisou indicar duas pessoas diretamente ao Paredão. Mantendo o que havia feito ao ganhar o anjo, o funkeiro escolheu Key Alves, sua principal rival no jogo, e Cezar Black para irem para a berlinda. Um novo Big Fone deverá tocar no fim de semana, antes da formação do paredão, e quem atender deverá salvar um dos dois emparedados por Guimê – os emparedados poderão se salvar, caso atendam. Na última semana, Guimê já havia atendido ao Big Fone e conquistado o Poder Supremo, que usou para emparedar Gustavo, parceiro de Key no reality e que viria a ser eliminado. Depois, venceu a prova do anjo e emparedou a jogadora de vôlei, que escapou da berlinda no bate-volta.