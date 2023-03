Filho de Rita Lee afirma que mãe está bem em hospital: ‘Tomando sorvete’

João Lee mostrou que estava junto com a cantora, que está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Reprodução/Instagram/ritalee_oficial/joaoleemusic Rita Lee está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo



O produtor João Lee tranquilizou os fãs e afirmou nesta quarta-feira, 1, que sua mãe, a cantora Rita Lee, está bem. A artista está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a semana passada. “A minha mãe está bem. Eu estou aqui com ela agora. Ela está tomando sorvete. Não caiam em fake news”, postou nos stories do Instagram. João também postou uma foto de Rita e comentou: “Te amo, mãe”. A confirmação de que a artista de 75 anos está hospitalizada aconteceu no último dia 24 de fevereiro. “Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias”, informaram os familiares na ocasião. Posteriormente, João afirmou que a rainha do rock brasileiro estava se fortalecendo e se recuperando. “Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações, uma vez que tem que lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos.” Rita foi diagnosticada com um tumor no pulmão em maio de 2021. A doença foi descoberta em estágio inicial e, após ser submetida a tratamentos de imunoterapia e radioterapia, a cantora foi curada.