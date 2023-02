Briga de MC Loma com Ste Viegas envolve aborto e paternidade de Melanie; saiba detalhes

Cantora rebateu a influenciadora após ela alegar que vem sofrendo diversos ataques virtuais por causa dos rumores envolvendo o nome do seu namorado, o surfista Nakagima

MC Loma se posicionou após Ste Viegas afirmar que está sofrendo ataques só rumores envolvendo seu namorado, Nakagima



A cantora MC Loma trocou farpas com a influenciadora Ste Viegas pelas redes sociais nesta quinta-feira, 23. A confusão começou após Ste afirmar que estava cansada das mensagens de ódio que está recebendo após surgir nas redes sociais uma especulação de que o surfista Nakagima, seu namorado, é o pai de Melanie, filha da funkeira. “A partir de hoje, cansei de tomar hate de gente que não me conhece, que manda mensagem com toda certeza do mundo da minha vida e ainda julga”, postou a influenciadora nesta manhã. A dona do hit Envolvimento decidiu se manifestar sobre o assunto e enfatizou que nunca se envolveu com Nakagima. “A gente é amigo, a gente não tem nada. A gente nunca teve nada, na verdade”, falou a artista nos stories do Instagram. Loma também expôs uma mensagem privada que recebeu de Ste e soltou o verbo.

“A namorada dele estava postando esses dias que está recebendo muito ‘hater’, que até perdeu um bebê por conta disso. Eu fiquei mal porque nem imagino a dor, até que ela veio me mandar mensagem falando que perdeu o bebê e, pelo que eu entendi e interpretei, ela está querendo colocar uma culpa que não é minha. Eu não estou entendendo o que você quer, meu amor. Você quer que eu fale todos os dias em todos os stories: ‘Bom dia, gente, Nakagima não é o pai da minha filha. Quer que eu fiquei o tempo todinho falando? Eu não já falei? Ele já não falou? Você quer mais o que, para ver se eu consigo te ajudar?”, disparou a cantora, que aproveitou a oportunidade para mandar um recado para os seus seguidores. “Eu sei quem é o pai [de Melanie], vocês vão morrer de procurar e eu não vou nunca falar aqui [na internet] quem é.”

A artista disse que está cansada dessa situação e, por isso, decidiu se manifestar. “Desde o meu puerpério que ela [Ste] me pertuba falando isso, desde o começo do relacionamento dela. É um peso para mim porque eu banco Melanie sozinha, eu já carrego o fardo nas costas de ser o pai e a mãe de Melanie. Claro que tem as meninas, minha família, todo mundo do meu lado para dar amor, mas eu sou a mãe.” Loma acrescentou que sua intenção em se posicionar não é gerar mais ataques virtuais e insinuou que a influenciadora só quer “biscoito”, ou seja, chamar atenção. “Não quero que vão atacar ela nem nada, só quero paz e que parem de me perturbar e perturbar a Melanie sobre o pai, ela não merece isso, ela é apenas um bebê.” Ste rebateu a cantora e negou que está tentando se promover com essa história. “Não culpei uma pessoa por causa da perda [do meu bebê], mas eu culpo, sim, os ataques que são incentivados”, afirmou. “Eu não expôs a mensagem [que mandei para Loma] em nenhum momento, não é biscoito, eu queria resolver as coisas numa boa.”