Madeleine McCann foi encontrada? Confira o que se sabe sobre o caso até agora

Em aberto desde 2007, o caso Madeleine McCann continua envolvido em muitas dúvidas. O paradeiro da jovem britânica que desapareceu durante férias com a família em Portugal ainda é desconhecido e, por isso, alvo de teorias na internet. O mais novo capítulo dessa história se desenrolou nos últimos dias, quando uma jovem polonesa de 21 anos, chamada Julia Wandelt, ganhou atenção nas redes sociais afirmando ser Madeleine. Através de seu perfil no Instagram chamado “iammadeleinemccann”, (“Eu sou Madeleine McCann”, em tradução livre), Wandelt apontou semelhanças físicas com a criança desaparecida. Com o surgimento e a viralização do perfil, diversas pessoas voltaram a ter dúvida e curiosidade sobre o caso. Confira abaixo o que se sabe até o momento.

Madeleine McCann foi encontrada?

Não. Existe a possibilidade de a teoria de Wandelt estar certa e ela ser, de fato, a menina desaparecida. Mas, até o momento, a identidade dela não foi confirmada pelas autoridades.

Quem é Julia Wandelt?

Julia Wandelt é uma jovem que diz ser Madeleine McCann. Ela é polonesa e tem 21 anos, mas diz que seus pais nunca mostraram fotos de sua mãe grávida e de registros de sua infância. A jovem afirma ainda não ter memórias de sua infância ou de ter sido raptada, além de afirmar que seus professores dizem que ela não estava na escola desde o começo de sua formação. Wandelt também diz que sua primeira memória é em um lugar quente com uma praia.

Quais as semelhanças entre ela e McCann?

No perfil do Instagram, a polonesa aponta semelhanças físicas entre ela e McCann. Além das duas serem brancas, loiras e de olhos claros, Wandelt apontou outras similaridades, como a presença de uma marca no rosto e duas sardas na perna.

E as diferenças?

A principal diferença está na idade de Wandelt e de McCann. Julia tem 21 anos, enquanto Madeleine deveria ter 19 anos. Ao falar sobre o tema, a polonesa disse que sua idade pode ter sido alterada.

O que dizem os pais de Wandelt?

Em uma das novidades mais recentes, os pais de Wandelt, que não tiveram a identidade revelada, se recusaram a fazer o teste de DNA com a jovem. A informação foi divulgada pela psicóloga e médium Fia Johansson, que está ajudando a polonesa no caso. A jovem diz ter sido procurada pelos pais de Madeleine para realizar um teste de DNA.

O que a psicóloga diz?

Johansson disse ainda que a saúde mental de Wandelt “não está bem” e que, ao lado de sua equipe, está investigando a família da polonesa e sua história. “Esta é uma mulher vulnerável em busca de respostas sobre sua identidade e sua vida. Independentemente de suas opiniões, ela é um ser humano que merece respeito. Quando tudo estiver concluído na investigação em algumas semanas, você poderá aprender mais, mas agora, por favor, respeite a privacidade desta mulher. Seu passado foi desafiador e confuso. Não há necessidade de vomitar ódio, julgamento e, principalmente, ameaças contra uma pessoa necessitada”, disse a médium.