Domitila perde a disputa no Quarto Branco para Fred e recebe aviso: ‘Ainda não terminou’

Duelo durou 18 horas e, após vencer, youtuber caiu no choro; brother retornou para a casa sem a sister

Reprodução/Globo Domitila Barros perdeu a disputa ao deixar cair o disco que precisava ficar segurando



A disputa no Quarto Branco do “BBB 23” acabou, pois Domitila Barros deixou cair, após 18 horas, o disco que precisava ficar segurando enquanto estava dentro do carro. A miss chorou por perder o duelo e Fred, ao notar o que tinha acontecido, também não conteve as lágrimas. Os brothers foram para o Quarto Branco após a sister apertar o botão misterioso que foi colocado no jardim da casa na manhã de quarta-feira, 8. Domitila precisou indicar alguém para ir com ela e chamou o youtuber, um dos seus adversários no jogo. Durante a prova, eles discutiram e o momento em que Fred compara a oponente a Juliette viralizou nas redes sociais. Antes da disputa, foi explicado que quem perdesse ia direto ao paredão sem direito a participar da prova Bate e Volta. Já o vencedor, além de ganhar imunidade, leva o carro para casa. O ex de Bianca Andrade, a Boca Rosa, já voltou para a casa mais vigiada do Brasil. Domitila, no entanto, ficará isolada até o programa ao vivo desta quinta-feira, 9. Em um aviso sonoro, ela foi comunicada: “Atenção, Domitila, seu kit de sobrevivência está na dispensa. O Quarto Branco para você ainda não terminou”.