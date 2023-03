Fred revela que quase apertou o botão de desistência do ‘BBB 23’: ‘Me despedi da Lari’

Declaração foi feita em conversa com a ativista social Domitila Barros, no Quarto Branco

Reprodução/Globo Fred Desimpedidos disse que quase desistiu do 'BBB 23'



O jornalista e influenciador Fred Desimpedidos confessou, nesta quarta-feira, 8, que quase desistiu do Big Brother Brasil 2023. A declaração foi feita em conversa com a ativista social Domitila Barros, no Quarto Branco. O brother também disse que quase não dormiu na madrugada de terça-feira, 7, e até se despediu de Larissa, com quem tem um relacionamento dentro da casa, no Quarto do Líder. “Ontem quando eu tava nesse choro todo, de ver e falar da minha família e em dúvida se estava fazendo a coisa certa, estar aqui. Eu dormi duas horas e eu me despedi da Lari. ‘Se tiver que apertar o botão, eu vou apertar’ e ela não soltou minha mão, eu fico com as palavras dela na minha cabeça: ‘Você é forte’. O que você tentou tirar de mim é o que já estava preenchido”, disse. Antes disso, Domitila comentou que blefou durante uma discussão entre os dois no início do Quarto Branco. Ela havia dito que ela poderia ter colocado Larissa no paredão.