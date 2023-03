‘BBB 23’: MC Guimê vence Prova do Anjo pela segunda vez consecutiva

Cantor dois integrantes do camarote para ficar no monstro e chamou três da xepa para o almoço do anjo

Reprodução/Globo MC Guimê venceu pela segunda semana a Prova do Anjo do 'BBB 23'



MC Guimê venceu pela segunda vez consecutiva a Prova do Anjo do “BBB 23”. Todos participaram da disputa, menos Fred, que é o líder da semana. Para vencer, os brothers tinham que formar letras com cubos e, para saber quantos cubos eles poderiam usar em cada rodada, o participante jogava um disco em uma mesa numerada. O funkeiro foi o primeiro a conseguir os cubos necessários para vencer a prova. Após sua segunda vitória, ele colocou no monstro Marvvila e Gabriel Santana, que terão que ficar conectados sendo um a “marionete” e o outro o manipulador. Quando der o sinal, os brothers castigados terão que ir para o palco montado no gramado e fazer uma apresentação. Além disso, cada um perdeu 300 estalecas. Para o almoço especial do anjo, Guimê podia escolher três pessoas e decidiu chamar Cara de Sapato, Amanda e Ricardo – todos estão na xepa. Neste sábado, 4, o Big Fone vai tocar novamente e quem atender vai ter que salvar Key Alves ou Cezar Black do paredão. Eles foram indicados por Guimê, que atendeu o Big Fone na quarta-feira, 1.