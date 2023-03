Boninho faz mistério sobre Quarto Branco no ‘BBB 23’

Diretor do reality também confirmou intercâmbio de participante do La Casa dos Famosos, do México

Reprodução/Globo Boninho publicou em seu perfil nas redes sociais um vídeo repleto de suspense e spoilers do futuro do BBB 23



O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, publicou em seu perfil nas redes sociais um vídeo repleto de suspense e spoilers do futuro do reality. “O BBB não vai parar!!! Já está tudo certo para nosso contato com o La Casa dos Famosos, do México, e não para por ai… ah!!! Alguém falou em quarto novo????”, diz a legenda do texto. No vídeo, ele confirmou o “Exchange” – intercâmbio – e marcou na publicação o perfil do reality mexicano. Além disso, o diretor deixou no ar o mistério sobre o Quarto Branco. “A gente está entregando tudo que vocês estão pedindo. Vai ter exchange? Vai! Quarto Branco? Falei Quarto Branco?”, completou. Nesta sexta-feira, 3, a cantora Glória Groove irá cantar na festa do programa, que terá temática de gala. Todos os brothers vão receber looks a caráter nos tons de dourado e preto. No sábado, 4, terá prova do anjo, além do Big Fone, que vai tocar. Quem atender vai ter que salvar Cezar Black ou Key Alves que já estão no paredão, após MC Guimê atender o Big Fone na semana e indicá-los. A formação do paredão acontecerá no domingo, 5.