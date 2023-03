‘BBB 23’: Paula diz se faria trisal com Ricardo e Sarah Aline: ‘Pago até motel’

Ex-sister contou que até já fez amizade com a irmã de Alface

Reprodução/Globoplay Ricardo flertou com Paula no 'BBB 23' antes de ficar com Sarah Aline



A quarta eliminada do Big Brother Brasil 2023, Paula Freitas, comentou se faria trisal com Ricardo e Sarah Aline. Em entrevista ao podcast BBB Tá On desta segunda-feira, 13, ela disse que tem interesse no biomédico. Inclusive, a ex-sister contou que até já fez amizade com a irmã de Alface. “Eu falei com a Nina [irmã do Ricardo] que se o Alface disser que a Sarah foi coisa de jogo e se ele quiser beijar minha boca, no próximo dia a gente tá grudado e eu pago hotel, motel e vou pegá-lo horrores”, afirmou. Paula ainda descartou interesse por Cristian, quinto eliminado da edição, com quem brigou no jogo. “Loirão não faz o meu estilo, eu gosto de homem preto, gosto de um negão. O Cristian não faz o meu estilo, nem um pouco”, completou.