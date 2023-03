Xuxa diz que vida sexual mudou após virar vegana: ‘Rendendo muito mais tempo’

Apresentadora e seu parceiro, o cantor Junno Andrade, não comem nada de origem animal desde 2018

Reprodução/Inatagram/junnoandrade Xuxa e Junno Andrade viraram veganos juntos em 2018



A apresentadora Xuxa Meneghel afirmou que sua vida sexual melhorou após ela se tornar vegana. A eterna Rainha dos Baixinhos contou que ao longo da vida foi cortando da sua dieta tudo que era de origem animal. A carne vermelha, por exemplo, ela parou de comer aos 13 anos. “Antes disso, eu via aquele boi, um porco, sendo assado inteiro lá no Rio Grande do Sul e já não entendia porque as pessoas comiam um defunto”, comentou Xuxa à revista Boa Forma. Aos 14 anos, a artista parou de comer ovo e frango aos 26. “Comia peixe uma vez por semana porque achava que a proteína só existia nos animais. E eu comia só comida japonesa que você não sente o cheiro de peixe, caso contrário não conseguiria.”

A decisão de virar vegana aconteceu ano depois após assistir ao documentário “Terráqueos”. “Lembro que liguei para o Junno [Andrade, seu namorado] aos prantos, ele me acalmou e disse que ia entrar nessa comigo. Dia 8 de janeiro de 2018 viramos veganos e tiramos qualquer coisa que estivesse relacionada a bichos daqui de casa”, recordou. Com a mudança na alimentação, a artista disse que sentiu muita diferença na sua pele e em suas unhas e ressaltou que sua disposição para o sexo também melhorou. “Como o Ju se tornou vegano ao mesmo tempo que eu, sentimos juntos que a coisa estava rendendo por muito mais tempo (risos)”, revelou. “Depois de três meses a gente se olhava e dizia: ‘Uhuu! Vamos de novo?’.” Xuxa também comentou que há um estudo que indica que os veganos chegam a ter o dobro de ereções se comparado com quem come carne vermelha e derivados de animais.