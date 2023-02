‘BBB 23’: Paula é quarta eliminada com 72,5% dos votos

Bruno foi o segundo mais votado com 23,68% dos votos e Guimê recebeu 2,07% dos votos. Amanda foi a menos votada com 1,75% dos votos.

Reprodução/Tv Globo Paula foi uma das participantes da Casa de Vidro e a quarta eliminada



No primeiro paredão quádruplo da temporada do Big Brother Brasil 2023, a eliminada da vez foi Paula, com 72,5% dos votos. Ela participou da Casa de Vidro ao lado de Gabriel, que também já foi eliminado. Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula disputaram a preferência do público no quarto paredão. Como eles chegaram lá? A médica foi uma das mais votadas da casa (ao lado de Fred Nicácio, que venceu a prova Bate-Volta); o atendente de farmácia foi indicado no Big Fone; dona do Poder Curinga, Key Alves indicou Paula e o líder Gustavo colocou Guimê no paredão. Na votação, Bruno foi o segundo mais votado com 23,68% dos votos e Guimê recebeu 2,07% dos votos. Amanda foi a menos votada com 1,75% dos votos.