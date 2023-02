No Valentine’s Day, Shakira manda indireta para Piqué: ‘Talvez eu mate meu ex’

Cantora dublou música de SZA enquanto aparecia limpando a cozinha

Reprodução/ instagram @shakira Cantora dublou música da cantora SZA que cita saudade do ex



Shakira segue dando entretenimento aos fãs após sua separação com o jogador de futebol Gerard Piqué. Nesta terça-feira, 14, quando é comemorado o Dia dos Namorados (Valentine’s Day) na gringa, a cantora postou um vídeo em suas redes sociais dublando a música ‘Kill Bill’, de SZA, exatamente em um trecho que diz “Eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia/ A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?/ Eu talvez mate meu ex, mas ainda o amo/ Prefiro estar na cadеia do que sozinha”, diz a letra da música. Shakira aparece passando um esfregão no chão. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais. Shakira e Piqué se separaram no ano passado e, depois de rumores de traição, a colombiana lançou o single “BZRP Music Sessions” com Bizarrap e estourou nas paradas musicais do mundo todo. O casal ficou 12 anos juntos, mas nunca se casaram.