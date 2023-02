Harry Styles e Jennifer Aniston estão flertando, dizem amigos da atriz

Estrela de ‘Friends’ teria tomado iniciativa após assistir um show do cantor em Los Angeles no último mês

ROBYN BECK / AFP | Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Jennifer Aniston compareceu ao show de Harry Styles em Los Angeles



O cantor Harry Styles e a atriz Jennifer Aniston podem estar vivendo um romance. A estrela da série “Friends” teria tomado a iniciativa após assistir uma performance do ex-One Direction em Los Angeles, no dia 26 de janeiro, no Kia Forum. Segundo amigos de Jennifer, a atenção dela teria sido tomada após Harry rasgar as calças no show enquanto cantava “Music For a Sushi Restaurant”, um de seus maiores sucessos. Em relatos ao jornal britânico “The Mirror”, fontes afirmaram que os artistas têm flertado desde então e que Aniston se mostra animada com as possibilidades para o futuro do romance. “Ele é divertido, intelectual, um homem de sucesso”, teria descrito. Em 2020, durante uma entrevista ao programa da apresentadora americana Ellen DeGeneres, Harry Styles afirmou que Jennifer Aniston foi o seu primeiro interesse amoroso da vida. Não é novidade que o cantor inglês costuma se envolver com mulheres mais velhas que ele. No passado, ele se relacionou com nomes famosos como Olivia Wilde e Nicole Scherzinger. Nas redes sociais, o suposto casal Aniston e Styles divide opiniões. Muitos perfis afirmam estar torcendo pelos dois, enquanto outros são contra. “Deus, por favor, não deixe algo acontecer entre Jennifer Aniston e Harry”, escreveu um usuário. “Queria ser fruto do affair entre Harry Styles e Jennifer Aniston”, comentou outro.