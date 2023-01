‘BBB 23’: Primeira prova da temporada é de resistência, vale imunidade e R$ 10 mil

Dois primeiros eliminados não participam da prova do líder na quinta-feira

Reprodução/ TV Globo Primeira prova da temporada é de resistência, valendo imunidade



O Big Brother Brasil 23 começou nesta segunda-feira, 16. O reality show de convivência mais famoso do país está no ar com 22 participantes e já tem novidades. Os brothers entraram em duplas, entre camarotes e pipocas, em votação do público antes da estreia, e ficarão juntos por uma semana. Nesse primeiro dia já rolou ‘prova de imunidade‘. Na atividade, as duplas tinham que identificar séries do Globoplay em um telão e apertar um botão. Quem apertasse mais rápido, avançava. Entre uma rodada e outra, os brothers eram expostos a vento e água. A dupla vencedora fica imune na primeira semana, cada um leva R$ 10 mil e mais 10 anos de Globoplay para maratonar. Os dois primeiros eliminados não participam da prova do líder. Logo na primeira rodada, Guimê e Tina foram eliminados. Na terceira rodada, Cristian e Marvvila também foram eliminados. Eles não participam da prova de quinta-feira.