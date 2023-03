‘BBB 23’: Público aponta indícios de que tema da festa de Sarah Aline mudou às pressas após polêmica

Alguns itens da decoração e do cardápio teriam mais relação com a temática ‘boteco’, segunda opção da líder, do que com ‘Realeza Africana’

A líder Sarah Aline ganhou uma festa com o tema “Realeza Africana” no “BBB 23”. O público, no entanto, está desconfiado que a produção do reality da Globo mudou a decoração de última hora por conta das críticas que dominaram as redes sociais nesta quarta-feira, 30. A confusão começou após circular que a sister ganharia uma festa com sua segunda opção de tema: boteco. A apresentadora Giovanna Ewbank chegou a se manifestar: “Alô, ‘BBB’ e TV Globo, se a escolha de todo mundo foi atendida até então, por que o tema ‘Realeza Africana’, escolhido pela Sarah como primeira opção, não pode??? Torcendo muito para que seja só um mal entendido e Sarah Aline tenha a festa que ela merece porque ela é uma rainha”. Boninho, diretor da atração, postou um vídeo negando que a produção não quis atender o pedido principal da líder. “É fake, não tem a mínima ideia do que a gente está produzindo e o que a gente deixa de produzir. Não vou chegar e discutir, mas, gente, na boa, vamos relaxar, vamos nos divertir, o ‘Big Brother’ é para isso”, falou.

Assim que a festa começou, o público ficou atento aos detalhes e o que causou estranheza foram alguns detalhes na decoração – que pareciam combinar mais com o tema “boteco”. Um deles foi uma imagem do suposto cardápio da festa, nele está escrito “Boteco da Sarah Aline”. A imagem viralizou. Também foram usados copos americanos para as bebidas e, entre as comidas servidas, destacaram-se os espetinhos de churrasco. “A festa da Sarah está total com cara de algo feito de última hora depois da repercussão péssima que gerou a informação inicial. O cardápio não é de Realeza Africana e as decorações eu prefiro ficar quieto”, comentou um seguidor. “Copinho americano, cerveja e espetinho são pratos típicos da Realeza Africana”, ironizou outro. “Longe de mim querer dizer que o Boninho mudou o tema da festa devido à repercussão, mas, já teve alguma outra festa com copo americano? Minha memória é ruim, não lembro. A segunda opção da Sarah seria exatamente ‘boteco’, e esse copo simboliza o boteco”, acrescentou mais um.

PEGO NA MENTIRA? Nome do cardápio da festa da líder vaza na internet com o título “Boteco da Sarah Aline”. Os pratos citados na placa são os que estão sendo servidos na festa, isso comprova que sem a pressão, o tema “Realeza Africana” não iria acontecer #BBB23 pic.twitter.com/HOBXoF23MK — Africanize (@africanize_) March 30, 2023

Boninho hoje depois de receber várias críticas quis enganar o público falando que a festa da Sarah sempre foi o tema "Realeza Africana" , ele só esqueceu de mudar o cardápio que já estava pronto, mas depois de muitas críticas mudou em cima da hora a decoração! #BBB23 pic.twitter.com/fH3VwLaCLk — Déia Bracho (@bracho_andreia) March 30, 2023

Cheguei agora em casa, mas a festa da Sarah tá total com cara de algo feito de última hora depois da repercussão péssima que gerou a informação inicial. O cardápio não é de realeza Africana e as decorações eu prefiro ficar quieto. #BBB23 https://t.co/MJeX2rn2hD — Anderson Brum (@AndersonBrum01) March 30, 2023

parece que o tema da festa seria mesmo "boteco da Sarah Aline só que devido ao clamor popular dos internautas houve mudança de planos

Olha o cardápio da festa tem espetinho e itens com a temática de bar

A decoração poderia ser melhor visto que é a última festa do líder #BBB23 pic.twitter.com/UsUcTPYBcG — vanessa🌹 (@EricaWanessa) March 30, 2023

Copinho americano, cerveja e espetinho são pratos típicos da Realeza Africana! #BBB23 pic.twitter.com/PVHLcqHL9e — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 30, 2023