Gabriel Santana e Paulo Vieira fazem paródia de ‘Chiquititas’ no Big Terapia; assista

Quatro semanal chamou a atenção do público com encenação e dummies dançando

Reprodução/ twitter @PauloVieiraReal Paulo Vieira e Gabriel Santana imitaram a série do SBT de 2013



Nesta quarta-feira, 29, o quadro Big Terapia do Big Brother Brasil 23, com Paulo Vieira, chamou a atenção dos fãs do reality. O ator Gabriel Santana, eliminado na terça-feira, foi o participante do quadro e fez paródia de Chiquititas. Gabriel fez a versão de Chiquititas, no ‘SBT‘, em 2013. Ele interpretou Mosca. No vídeo, a dupla veste o tradicional uniforme do orfanato e dança ao lado dos dummies. Eles aproveitaram para zoar com os participantes que ainda estão na casa.

Assista abaixo: